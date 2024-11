Quartu, ragazza molestata a Molentargius: “Un maniaco in bici con le mutande abbassate”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A raccontare e condividere la disavventura è L.M. al fine di avvisare più persone possibili: “Gira un uomo sulla 70ina su una bicicletta marrone/rosso scuro con portapacchi, capelli bianchi, solitamente con il berretto, che si spoglia davanti alle ragazze.

Oggi stavo portando il mio cane a fare la passeggiata alle ore 15, mi trovavo all’interno del parco quando questo maniaco è passato in bici nella strada sterrata, si è avvicinato alla ringhiera del parco, ha fatto un suono per attirare la mia attenzione e quando mi sono girata, si è abbassato pantaloni e mutande.

Ho fatto giusto in tempo a prendere il telefono ed è fuggito in bici.

State attenti e soprattutto attente se vi trovate sole a fare una passeggiata” si legge in un noto gruppo Facebook. L’ingresso del parco indicato dalla donna è quello situato in via Parini.