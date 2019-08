Terrore a Quartu, pino crolla nel parco Parodi durante una festa di compleanno: 5 feriti

Paura a Quartu. Durante una festa di compleanno è crolla un pino nel parco Parodi di Sant’Andrea. Nello spazio verde si stava svolgendo una festa di compleanno alla presenza di tanti bambini. Un ferito è stato portato via da un’ambulanza del 118. Altre 4 persone (tra cui un bimbo) sono state medicate sul posto. Al parco stanno arrivando i tecnici dell’assessorato al Verde pubblico del comune di Quartu per indagare sull’accaduto. Secondo le prime informazioni l’albero non era in precarie condizioni.

“Sfiorata la tragedia, ci sono feriti”, scrive una lettrice, “sindaco dove sta la sicurezza per noi cittadini e per i nostri figli”?