Un progetto importante, “Cammino di Bonaria”, i cui pellegrini, credenti e non, hanno deciso di superare i propri limiti, cercando di eseguire il “cammino” da Olbia fino alla Madonna di Bonaria, Patrona Massima della nostra amata Sardegna, passando per Monserrato.

“I miei ringraziamenti per la presenza e il grande impegno vanno alla Famiglia Serri, all’Associazione il Cammino di Bonaria e al suo Presidente Prof. Menne, al parroco della chiesa del Redentore Don Nicola (grande interprete per Monserrato di questa manifestazione), al parroco della Basilica di Bonaria Padre Eugenio Caramia, all’Associazione Gruppo di Cultura Popolare, all’ Ass. Massidda e al Presidente del Consiglio Tidu che, piu di un anno fa, si sono mossi per la realizzazione del Cammino, con tappa a Monserrato” ha espresso il sindaco Tomaso Locci.

“La realizzazione del Cammino di Bonaria è in dirittura d’arrivo. C’è stata la posa delle tre pietre di sosta del percorso che, partendo da Olbia, arriva a Cagliari passando per i territori di 27 comuni dell’interno.

Grazie mille a chi ha collaborato perché si arrivasse alla realizzazione del Cammino e alle Associazioni che hanno accolto i pellegrini” ha comunicato Emanuela Stara.

Il Cammino, ideato dall’avvocato Antonello Menne, nativo di Orotelli, ma residente a Milano, nasce dal percorso fatto dallo stesso Menne, Giuseppe Deiana, Francesco Calledda ”Zigheddu”, Arcangelo Puddori e da altri pellegrini, nell’agosto 2020. Rafforza l’unione nella fede, nella devozione e permette di effettuare un viaggio non solo fisicamente bensì interiore, attraverso le strade e i sentieri dei sentimenti più profondi insiti nell’animo.