Quartu, domenica la pedalata dei bambini stravolge il traffico dal centro a Pitz’e Serra: occhio ai divieti

A Quartu Sant’Elena ritorna, anche nel 2021, “Bimbimbici”, la manifestazione organizzata dalla Fiab, dedicata ai più piccoli. Domenica dieci ottobre tante biciclette sono pronte a invadere la terza citta della Sardegna, e l’amministrazione comunale ha già diramato l’avviso col quale regola, dalle otto alle 13, il traffico in numerose strade. Il ritrovo, la partenza e il ritorno dei partecipanti è in via Eligio Porcu, proprio davanti al palazzo comunale. E allora, scatta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nei cinque parcheggi davanti all’ingresso del Comune per consentire l’allestimento di un gazebo di accoglienza. Stop, poi, alle auto, per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti, nelle seguenti strade: via Eligio Porcu, via Cialdini, via Roma, via Bonaria, via Volta, via Meucci, viale Colombo, via Gramsci, via della Musica, via S’Arrulloni, via Beethoven, via Salieri, viale Colombo, via San Benedetto, via Fiume, via Polonia, via Cecoslovacchia, via Pitz’e Serra, via Portogallo, via Lussemburgo, via Monsignor Angioni, via Fadda, via Marconi, via Giotto, via Cagliari, via Marconi, piazza Azuni, via Eligio Porcu.

Spetta invece agli organizzatori adottare ogni possibile accorgimento, affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti o delle persone presenti e assicurare la rimozione dalla sede stradale di qualsiasi rifiuto o altro materiale derivante dalla manifestazione.