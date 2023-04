Quartu, ok al nuovo Eurospin a giugno 2024: “8 mesi di lavori per farlo più grande e realizzare la strada”

Le carte del nuovo Eurospin stanno per ricevere il timbro finale, il nulla osta, degli uffici tecnici. C’è solo la Regione, ormai, in azione, per il discount molto più grande e tutto ad un piano che sorgerà tra via Marconi e via Giotto. L’ok del Comune è realtà da mesi, i tecnici hanno portato i documenti e gli studi agli esperti: manca un documento, uno solo, che presto sarà consegnato. A chi? Al settore dell'”intesa”: sono state richieste alcune carte per avere un quadro chiaro della situazione, ma ormai la strada è tracciata. Sono solo i tempi, legati alla burocrazia, a rendere meno veloce l’ok definitivo. “Spero che in un paio di mesi arrivi l’atto finale dell’intesa. A quel punto dovremo semplicemente rapportare con gli uffici tecnici edilizi del Comune, dopo la convenzione”, spiega l’ingegnere Pierluigi Petrucci, in azione per conto della società Spesa Intelligente. “Poi, ci prenderemo qualche mese per definire tutto il cronoprogramma e, in otto mesi di lavori, contiamo di abbattere la vecchia struttura e realizzare il nuovo Eurospin”.

Una rivoluzione non solo commerciale. Si tratta, infatti, del ventottesimo discount della stessa catena che continuerà ad essere operativo nel solo spicchio del sud della Sardegna. Ed ecco i numeri dell’operazione: area di seimila metri quadri, oltre 1500 dedicati al nuovo discount e un regalo, da parte del privato, al Comune, di seicentoventi metri quadri per costruire un’area green con, rispetto al progetto iniziale, qualche albero in più, oltre alle panchine. In arrivo cento parcheggi e una nuova strada accanto all’Eurospin, con tanto di rotonda. Salvo imprevisti, tutto sarà realtà entro il 2024.