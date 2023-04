I nuovi parcheggi per disabili a Quartu? Eccoli, sono 580: stalli sicuri anche al Poetto

Sono 580 gli stalli per disabili a Quartu Sant’Elena. Il Comune ha concluso la ricognizione delle richieste fatte nell’ultimo periodo. In più di un caso è emerso che questo o quel parcheggio riservato ai disabili fosse ormai superato, o per il decesso di chi ne aveva fatto richiesta o per un suo trasferimento in altre città. La maggior parte, oltre cinquecento, sono in città. Trentasei, invece, saranno tracciati vicino alla spiaggia del Poetto, nelle aree di sosta già esistenti davanti agli stabilimenti balneari e ai baretti. La media è di due stalli per ogni attività commerciale, dallo stabilimento dei carabinieri sino alla zona del Margine Rosso. E sono 47, sui cinquecentottanta finali, gli spazi dedicati alle persone con difficoltà di deambulazione. L’ok è arrivato con la delibera firmata dal dirigente del servizio Mobilità, Giuseppe Picci. Sono stati gli stessi agenti della polizia Locale ad effettuare tutte le verifiche sulle richieste già protocollate da tempo e su quelle nuove.

E sempre a loro, ovviamente, spetterà fare rispettare le regole della sosta riservata: tutti, per evitare la multa, dovranno ricordarsi di esporre il contrassegno sul cruscotto.