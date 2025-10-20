Quartu non dimentica il giovane Nicola Micheli, 20 anni, scomparso tragicamente 4 anni fa: domenica una cerimonia per ricordare il ragazzo.Il messaggio struggente dei genitori: “Quattro anni senza te e ancora ti cerchiamo nei dettagli: in un raggio di sole improvviso, in un sorriso che ti somiglia, in quel silenzio che parla più di mille parole.Non sei mai davvero andato via — sei semplicemente in un posto che non possiamo raggiungere, ma dove continui a farci compagnia”.

Domenica 26 ottobre, alle ore 11:30, nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice, sarà celebrata una Santa Messa per ricordare il caro ragazzo volato via troppo presto: dopo un giorno di agonia era stata dichiarata la sua morte. L’ultimo gesto d’amore era stata la donazione degli organi.