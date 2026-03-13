Quartu Sant’Elena, motocarro sequestrato a un svuotacantine irregolare e maxi multa: nuovo intervento del nucleo vigilanza ambientale che sono risaliti al mezzo e al proprietario grazie al sistema di videosorveglianza. Prosegue quindi l’azione senza sconti contro i furbetti dell’immondizia, anche chi vuole sgomberare macerie e mobili vecchi si deve affidare alle ditte autorizzate. È accaduto in via della Musica, questa mattina il mezzo è stato sequestrato dagli agenti incaricati: pieno di oggetti che non servivano più, era evidentemente pronto per smaltire il pattume accumulato. È “illegale”, infatti, far eseguire questi lavori da chi non garantisce lo smaltimento in modo corretto e certificato.

La sanzione ammonta a 1900 euro.