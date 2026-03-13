Monserrato, motociclista 42enne cagliaritano gravissimo: si è scontrato sul ponte Emanuela Loi con una macchina che gli ha tagliato la strada mentre effettuava una svolta non consentita. Il giovane uomo è stato catapultato oltre il guard rail, ha numerose frattute in tutto il corpo e in questo momento è in sala operatoria. È stato trasportato in codice rosso al Brotzu: la moto sulla quale viaggiava ha fatto un volo di 30 metri. Ferite lievi per il conducente della macchina che è stato trasportato al Policlinico per accertamenti. Il sinistro si è verificato verso le 14, lo scontro è stato praticamente un frontale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale guidata dal comandante Mauro Soru.

Non è l’unico incidente stradale di oggi, anche un altro sinistro, di lieve rilevanza, si è verificato nel territorio di Monserrato e altri due nella giornata di ieri. Il motociclista 42enne coinvolto nello schianto di oggi è di Cagliari ma abita a Monserrato.