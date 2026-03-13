Il recupero e la valorizzazione degli immobili storici presenti all’interno del Parco naturale regionale Molentargius-Saline sono stati al centro del sopralluogo effettuato questa mattina dall’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, accompagnato dai tecnici della Direzione generale degli Enti Locali.

La visita ha riguardato alcune strutture legate alla storia produttiva delle saline, con l’obiettivo di verificarne lo stato di conservazione e valutare possibili interventi di recupero e riutilizzo compatibili con la tutela ambientale dell’area e con la conservazione del patrimonio storico regionale.

“Molentargius rappresenta uno dei sistemi ambientali più importanti dell’area metropolitana e custodisce, oltre alla straordinaria ricchezza naturalistica, un patrimonio storico e identitario legato alla produzione del sale”, ha dichiarato l’assessore Spanedda. “L’obiettivo è individuare azioni di valorizzazione che consentano di restituire questi spazi alla collettività, nel rispetto dell’equilibrio tra le dinamiche naturali e la presenza storica dell’uomo che è propria del parco”.

Il sopralluogo si inserisce nel quadro delle prospettive aperte dal Piano del Parco recentemente approvato dalla Regione Sardegna, che disciplina l’organizzazione del territorio, la tutela degli ecosistemi e le modalità di utilizzo dell’area e prevede, tra l’altro, spazi destinati alla fruizione sociale e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.