Via Serchio, zona Porto di Capitana: questa mattina l’Enel ha avviato interventi di ripristino stradale senza alcuna autorizzazione comunale. L’Amministrazione, colta di sorpresa e indignata per l’assenza di concertazione, è intervenuta prontamente per fermare i lavori e ripristinare la viabilità in piena stagione turistica. Senza alcun tipo di concertazione con L’amministrazione comunale, nella mattinata di oggi l’Enel ha avviato i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Serchio, in prossimità del Porto di Capitana, dopo l’intervento realizzato nell’ambito del progetto finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Senza sindacare sull’importanza dell’opera, è quanto meno paradossale che l’azienda abbia deciso unilateralmente di dare avvio ai lavori di fresatura senza contattare il Comune di Quartu e senza tenere conto del grande flusso di cittadini e turisti che in questo periodo dell’anno frequentano la zona interessata. L’amministrazione comunale, profondamente sdegnata per quanto accaduto, è pertanto intervenuta immediatamente per riaprire le strade interessate al transito di operatori turistici e turisti stessi, oltre che cittadini. Non è pensabile creare un disagio di tale portata alle nostre attività turistiche, dal Porto stesso all’albergo adiacente, sino alle tante attività dell’extralberghiero ivi presenti, durante la stagione di maggiore attività. Fermo restando che qualunque lavoro di ripristino nelle strade comunali da parte di soggetti privati o pubblico-privati debba prima essere concordato con il Comune di Quartu, per il caso specifico di via Serchio l’amministrazione comunale si riserva di prendere opportuni provvedimenti a seguito del danno causato al tessuto produttivo e anche all’immagine di Quartu.