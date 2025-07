È un mistero la morte del 35enne dj producer napoletano Michele Noschese, noto come dj Godzi, trovato senza vita a Ibiza. Il noto artista era sparito nella notte fra venerdì e sabato e le autorità spagnole stanno indagando per chiarire cosa sia accaduto e le cause del decesso. La sua passione era soprattutto la techno house, che gli aveva permesso di lavorare in tutta Europa e anche negli Stati Uniti.

Noschese si era laureato in Economia e aveva rifiutato il calcio professionistico e un contratto nella serie A Svizzera per dedicarsi alla musica. La notizia della morte del 35enne è stata diffusa via social, facendo subito il giro del web. Tanti nei giorni scorsi avevano mostrato affetto e apprensione per il talentuoso dj, e ora si attendono chiarimenti su questa drammatica morte.