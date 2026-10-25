Via all’intervento straordinario di manutenzione in viale Europa, la ex S.S.554, una delle arterie più importanti e trafficate della città, che ogni giorno accoglie migliaia di veicoli tra pendolari, residenti e automobilisti in transito da o per il litorale. Un lavoro non rinviabile, reso necessario dalle condizioni del manto stradale e dall’esigenza di garantire la sicurezza di chi la percorre, in attesa dell’intervento più radicale di completa riqualificazione dell’arteria.

Il cantiere, al via lunedì 26 ottobre, durerà complessivamente una decina di giorni. Si comincerà con una fase preliminare di verifiche, posa della segnaletica e operazioni di preparazione delle aree di lavoro. Da metà settimana prenderanno poi il via gli interventi veri e propri sull’asfalto, finalizzati a restituire alla strada le necessarie condizioni di sicurezza.

Per contenere il più possibile i disagi alla circolazione, si procederà per stralci: prima un tratto e poi l’altro, con i veicoli che potranno transitare lungo una sola corsia. L’Amministrazione comunale è consapevole che, soprattutto nelle ore di maggior traffico, si potranno verificare rallentamenti e code, e si attiverà per ridurre al minimo i problemi. Si chiede fin d’ora a tutti gli automobilisti pazienza, prudenza e il rigoroso rispetto della segnaletica; si consiglia inoltre, qualora possibile, di valutare percorsi alternativi o di scegliere per i propri spostamenti gli orari meno congestionati.

L’intervento comporterà per le casse comunali una spesa di circa 300mila euro. Si tratta di un esborso extra, che determinerà lo slittamento nel tempo di altri lavori previsti nel quinto lotto dell’accordo di programma quadro. Una scelta obbligata, dettata dalla priorità assoluta di mettere in sicurezza un’infrastruttura così strategica, secondo lo stesso criterio che guida tutta la programmazione degli asfalti: dare la precedenza alle strade che presentano il maggior grado di pericolosità e le maggiori intensità di traffico.

Il programma di rifacimento delle strade cittadine, che ha già comportato una spesa dall’avvio dell’Amministrazione Milia di circa 12 milioni e proseguirà con altri 4 milioni di investimento, non si ferma. A stretto giro, quasi in contemporanea con i lavori su viale Europa, prenderanno infatti il via anche i primi interventi sul litorale, a partire dalla zona di Stella di Mare 1, per proseguire quel lavoro di riordino e di messa in sicurezza del reticolato stradale quartese portato avanti dall’inizio della scorsa Consiliatura tra centro e litorale.