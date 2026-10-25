Cagliari, ennesima notte movimentata in città, risse e schiamazzi come da routine: un ragazzo pestato con un tubo di ferro, altri feriti da calci e pugni. Tutti gli episodi sono avvenuti nei pressi di locali dove musica alta e drink vanno a braccetto con alcol e disturbo della quiete pubblica.

Niente di nuovo, insomma, in questo fine settimana che volge al termine: quasi come da copione, giovani e giovanissimi sono i protagonisti di risse, senza pesanti conseguenze, che hanno fatto lavorare i soccorritori del 118 e scaldato gli animi di chi, intento a dormire, è stato svegliato di soprassalto. Da viale Elmas, via Newton a viale Trieste si sono radunati in tanti, ma, alcuni di loro, dalle risate sono passati alle mani.

Nel primo caso è stato utilizzato anche un tubo, con il quale è stato picchiato un giovane soccorso dagli operatori del 118.

Rilevanti i controlli da parte delle forze dell’ordine che, puntualmente, hanno prestato servizio di pattugliamento per monitorare il territorio e prevenire atti di violenza e altri reati.