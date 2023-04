Quartu, l’assurdo furto durante la Via Crucis: “Hanno rubato il quadro di una stazione”

Assurdo furto a Quartu Sant’Elena. Qualcuno ha rubato uno dei quadri della stazione della Via Crucis del rione del Sacro Cuore. La nona tappa, per l’esattezza, da ieri sera contiene solo la croce, il lumino e una ghirlanda tonda di fiori. Sono stati gli stessi fedeli a lanciare l’allarme, su tutti Damiano Meloni: “Chi l’ha rubato si metta una mano sulla coscienza e lo riporti, anche anonimamente, a don Antonello”.

Il dipinto non ha nessun valore economico, ma dal punto di vista religioso e per chi ha fede si tratta di un danno che non ha prezzo.