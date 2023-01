Quartu, ladri acrobati in macelleria: “Sono entrati dalla finestra in cima alla vetrina utilizzando un mastello”

I ladri a Quartu sono anche, purtroppo, acrobati. In due, col favore delle tenebre, sono riusciti a svaligiare la macelleria gestita da Franco Lorrai, in via Is Arenas. Non hanno avuto bisogno di forzare nulla: “Purtroppo mi sono dimenticato di abbassare la serranda della vetrina”, ammette il macellaio. “I malviventi hanno preso uno dei mastelli del bar e l’hanno utilizzato come scala, riuscendo a raggiungere la vasistas sopra la vetrata”. Una volta dentro, hanno arraffato tutti i soldi che c’erano: “Circa duecento euro di fondo cassa, tutte monete”. Un furto, l’ennesimo, nel rione quartese di Santo Stefano. Un’altra macelleria, stando a quanto trapela, era stata visitata dai ladri a ridosso del giorno di Natale. Stavolta, però, i malviventi potrebbero avere le ore contate. Lorrai si è accorto del furto solo alla riapertura, in mattinata, ed è stato raggiunto dai gestori del vicino bar: “Hanno una telecamera che ha ripreso tutto. Chi è entrato nella mia macelleria sono due ragazzi, entrambi avevano dei giubbotti scuri e uno indossava delle scarpe di colore bianco”. Le immagini dovrebbero essere abbastanza nitide, per quanto il furto sia avvenuto in piena notte.

“Sporgerò denuncia ai carabinieri e mi farò dare il filmato”, prosegue Franco Lorrai. Che è ovviamente dispiaciuto per il furto subìto: “Più controlli a Quartu? Sì, sarebbero utili. Da poco, in zona, hanno rubato anche una bicicletta”.