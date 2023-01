Battaglia sul mercato di San Benedetto a Cagliari, la minoranza vuole chiarimenti sul progetto da 31 milioni

La minoranza all’opposizione della giunta Truzzu in Comune vuole vederci chiaro e chiede i dettagli del progetto da 31 milioni, sono fondi del Pnnr, per il nuovo mercato di San Benedetto a Cagliari. I consiglieri comunali chiedono di convocare con estrema urgenza le commissioni consiliari che si occupano del progetto e un incontro che coinvolga soggetti e associazioni interessate.

Il piano della giunta prevede il trasferimento di 180 operatori in una struttura provvisoria in piazza Nazzari sino alla conclusione dei lavori.

“L’auspicio è che in questa sede si possano avere chiarimenti e rassicurazioni, in considerazione del cospicuo finanziamento pari a 31 milioni di euro ottenuto grazie ai fondi del Pnrr previsti per i piani metropolitani, sull’adozione di un business plan, ovvero di un progetto imprenditoriale che abbia definito gli obiettivi, le strategie, i criteri di vendita, marketing e previsioni che abbiano dettato le linee del “progetto preliminare integrato” sia del nuovo Mercato di San Benedetto riqualificato, sia del Mercato “provvisorio”, vista la preoccupante tempistica quantificata in almeno 4 anni, comprensivo degli altri mercati civici al dettaglio di Sant’Elia, Via Quirra, Is Bingias e Santa Chiara”, scrivono i consiglieri in una nota.