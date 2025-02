“Non so piu a chi chiedere aiuto, lo so che c’è molta gente in difficoltà, ma io non ho più nessuno e nessuno che possa aiutarmi”. Una “casetta dove poter stare con i miei gatti, sono gli unici che mi sono rimasti”. Il fratello è scomparso all’improvviso a causa di un malore, “il 23 febbraio 2023 si è sentito male in camera sua e, dopo 15 minuti di convulsioni, è morto davanti a me”. Anche la mamma è deceduta e la donna viveva con il suo cane inseparabile, venuto a mancare a dicembre, e i suoi gatti, amici a quattro zampe inseparabili. Una vita normale, come tante altre, che un giorno, il 17 dicembre 2022, cambia radicalmente dopo essere stata travolta da un’auto in corsa e la perdita dell’amato fratello che ha condannato il cuore a una sofferenza perenne. “Percepivo il Reddito di cittadinanza, avevo da parte i soldi del mio incidente e una somma lasciata da mio fratello, nessun problema per pagare l’affitto che, puntualmente, ho sempre saldato. Ho reperito un lavoro online, sembrava serio e sicuro ma poi, per avere i miei guadagni, hanno iniziato a ricattarmi facendomi acquistare la criptomonete per poter incassare e mi hanno svuotato il conto. La truffa è stata messa a segno da chi ha rubato il logo a una azienda seria, io purtroppo sono caduta in questa trappola”. Tramite una denuncia la donna è riuscita a far chiudere questo sito, “per evitare che altri cadessero nella trappola, in tanti eravamo già stati truffati. Avevo preventivato che sarei andata in Friuli o in Trentino in cerca di lavoro, ma, purtroppo, a causa della truffa, tutto è crollato”.

Dopo la denuncia in questura, “mi son rivolta agli assistenti sociali, per aiutarmi con gli affitti e non essere cosi morosa. Avevo detto di saldare entro i primi 5 giorni del mese di maggio 2024, ma i denari sono giunti in ritardo ed è arrivato lo sfratto per morosità. Due udienze in cui ho spiegato quanto accaduto, i giudici hanno capito e apprezzato la mia onestà e mi hanno dato una proroga di 6 mesi nell’ultima udienza”. Non è mai stata con le mani in mano Sabrina, ha tentato anche la strada dei corsi professionali, “non mi hanno mai chiamata, ho vagliato tutte le offerte di lavoro, sono andata anche alle agenzie di pompe funebri col curriculum, ma niente. Ora rinnoverò il supporto per la formazione e il lavoro e il Reis, ma il primo aprile devo lasciare la casa con tutta la mia roba, le mie piante e i miei animali. Mi è stato detto che verranno i carabinieri che mi porteranno via lasciando la mia roba in casa o in strada.

Il comune mi aiuterà con la caparra.

Nella mia zona ci son diverse case chiuse da anni, perché i padroni son deceduti e in alcune case non ci son eredi, ho chiesto per un affitto temporaneo ma tutto è ancora molto incerto. La mia roba è imballata da due anni, devo solo trovare una casetta per me e loro, i miei gatti, l’unica vera famiglia che mi è rimasta, la mia cagnolina purtroppo è morta il 28 dicembre in casa. Ormai questa casa è una camera mortuaria, mia madre, mio fratello, il cane.

Vi prego – scrive la donna – aiutatemi a uscire da questo incubo, a me serve una casetta, anche tipo campidanese piccola, o con un cortile in modo che i miei gatti abbiano il loro spazio. Non ho debiti, non ho accumulato e ucciso animali, non ho distrutto la casa e nemmeno ridotta a una discarica”.