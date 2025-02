belle e brave hanno ascoltato nonna Rosa che aveva suggerito di scegliere il pacco numero 4. “A memoria due volte Nuraminis è stato su RAI 1, una volta come Comune più caldo d ‘Italia (record non piacevole vista la prolungata siccità) e oggi con Morena e Tamara, due Nuraminesi DOC, che ci hanno tenuto con il fiato sospeso per tutta la durata della trasmissione” ha espresso il sindaco Stefano Anni che ha ricevuto tanti messaggi da amministratori e cittadini di tutta l’isola per complimentarsi per le giovani donne. “I miei più cari auguri per la vincita e per la bellissima e piacevole presenza che hanno portato durante la trasmissione. “A si du gosai cun salludi”” è l’augurio di Anni a nome di tutti. Una trasmissione di successo quella condotta da Stefano De Martino che, da ballerino, ha indossato i panni di conduttore nel format che incolla alla tv milioni di telespettatori ogni sera. Hanno rinunciato all’offerta di 15 mila euro, a malincuore, “quanti cani devo tosare per guadagnare questi soldi” ha espresso la toelettatrice prima di far tritare l’assegno dalla sorella Tamara. Ma nonna Rosa aveva dato un suggerimento, il numero 4, e hanno voluto ascoltare il cuore e sfidare la sorte, la casualità che, questa volta, ha premiato le ragazze di Nuraminis. Una sfida con la fortuna che, arricchita dalla simpatia del conduttore, ha condito maggiormente la gara che, alla fine, ha fatto esultare soprattutto chi ha tifato per loro. Un bel bottino in tasca, quindi, tanti sogni nel cassetto che potranno ora diventare realtà.