Quartu, la verità sugli evasori storici: “Tasse mai pagate anche da concessionari d’auto”

Un milione incassato nel 2022, nessun aumento delle tasse nella nuova manovra di bilancio da 133 milioni ma il Comune di Quartu deve comunque fare i conti con una fetta, troppo alta, di evasori. Da un lato c’è il sorriso perchè “il recupero di un milione in più significa che i cittadini hanno capito l’importanza delle nostre azioni”, esordisce il vicesindaco Tore Sanna. Poi, però, lo sguardo diventa serio e deciso: “Siamo dalla parte dei quartesi onesti che pagano regolarmente, non possiamo permettere che una minoranza aggravi le spese di tutti. Il 30% non paga ancora le tasse tra Tari e Imu, e basta con la barzelletta che sono tutti poveracci. Ci sono anche concessionari di auto che non hanno mai versato una rata della Tari”, ammette Sanna. E, se per chi è in difficoltà economica la mano del Comune è totalmente tesa, “interverremo con i servizi sociali o spingendo al massimo le rateizzazioni senza interessi”, chi invece può aprire il portafoglio ma non lo fa “non avrà scampo”. Anche perchè i nomi di chi non paga sono nei database comunali.

“Non è pensabile che tutti gli evasori siano poveracci, molte volte non pagano ma possono farlo. Vogliamo fare in modo che tutti versino ciò che devono al Comune”. Ed è per questo che il pugno di ferro contro i furbetti viene confermato: “Continueremo con le verifiche a tappeto, procedendo al blocco e al pignoramento dei conti come previsto dalla legge”.