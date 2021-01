Quartu, la rabbia di un pizzaiolo: “Scooter rubato durante una consegna, aiutatemi a ritrovarlo”

Uno scooter rubato durante una consegna e un appello: “Restituitemelo”. A lanciare l’sos è Gianmarco Murtinu, pizzaiolo 30enne, titolare di una pizzeria d’asporto di Quartu Sant’Elena. Il giovane imprenditore ha già pubblicato un post su Facebook. Contattato da Casteddu Online, Murtinu spiega nel dettaglio il fattaccio: “Ieri sera, alle 21, uno dei miei portapizze ha effettuato una consegna in viale Colombo. Qualcuno, all’improvviso, gli ha dato una spinta ed è fuggito con il mezzo, uno Scarabeo Aprilia targato X857JW. Vale almeno duecento euro, e il solo bauletto supera il valore del mezzo”, racconta Murtinu. “In cinque anni non mi era mai successo nulla di simile, è una beffa anche perché, nonostante abbia altri tre motorini, questo furto mi sta bloccando il lavoro. Spero che si tratti di una bravata di chi non aveva niente di meglio da fare”, prosegue. “C’è un danno economico, ma soprattutto un danno dal punto di vista organizzativo”.

Il pizzaiolo lancia un appello: “Vorrei che, chi l’avesse rubato, me lo riportasse. Se qualcuno ha visto qualcosa o può fornirmi informazioni utili, mi chiami al +393405456874”.