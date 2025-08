Nuova denuncia dai cittadini del quartiere Sacro Cuore, a Quartu Sant’Elena. A parlare è un residente di via Nazario Sauro, esasperato da comportamenti incivili e dall’abbandono continuo di rifiuti ingombranti. “Siamo arcistufi e disgustati dall’inciviltà di certi vicini, anche delle vie limitrofe, che buttano i rifiuti ovunque gli capiti o non raccolgono gli escrementi dei loro cani”, scrive il cittadino, che riporta l’ennesimo episodio avvenuto all’angolo tra via Sauro e via De Cristoforis: “L’incivile di turno ha abbandonato uno scaldino e un mobile. Quest’ultimo non è stato ritirato perché non era stato smontato, e anziché portarlo all’Ecocentro, che è sempre aperto, ha pensato bene di lasciarlo nella nostra via, non davanti a casa sua”. La segnalazione si chiude con un appello: “Alla maleducazione non vi è mai fine. Le telecamere potrebbero essere un deterrente. Si spera che, leggendo quanto riportato, abbiano un briciolo di coscienza e vergogna”.