Quartu, la nuova Bussola apre a dicembre: mega centro benessere con albergo, ristorante e spiaggia privata

C’è la data per l’apertura della nuova Bussola al Poetto di Quartu Sant’Elena: “Dicembre 2021”. Tra tre mesi il taglio del nastro per la struttura, totalmente riqualificata dopo decenni di abbandono, adagiata sulla spiaggia quartese. Da rudere a “gioiellino”, probabilmente non per tutte le tasche. Basti pensare che, all’occorrenza, ogni cliente potrà contare “su un autista”. A 4 anni e mezzo dall’inizio del cantiere, ruspe e operai stanno per completare l’operazione. E dentro la Bussola sarà quasi come vivere in un mondo a parte: sei suites, un ristorante con uno spazio esterno da utilizzare anche per eventi gastronomici, una piscina fronte mare e un lungo tratto di spiaggia totalmente riservata ai clienti. Un progetto nato a metà 2017 e che ha trovato la benedizione del Comune di Quartu: dove prima c’erano un bar tabacchi e una sala giochi “cancellati” dal tempo, a brevissimo arriverà un tipo di turismo definibile “luxury”. Così, mentre pian piano inizia tutta la riqualificazione del tratto quartese del lungomare, con l’inizio dei lavori dal Margine Rosso, davanti alla rotonda che porta nel viale Colombo le torri bianche della Bussola svetteranno con doppia vista su Molentargius e sul mare del Golfo degli Angeli.

CACCIA AI POSTI DI LAVORO: “Prevediamo decine di assunzioni tra camerieri, chef, receptionist e autisti”, spiegano dalla Cosir srl, società che si è accollata tutte le spese e che gestirà la nuova Bussola. “Andremo, ovviamente, alla ricerca di chi potrà garantirci massima professionalità e ci rivolgeremo soprattutto ai giovani sardi. Anzi, il nostro intento è quello di avere solo personale che vive in Sardegna. Stiamo già valutando i primi curriculum”. E sul fatto che la clientela non sarà quella “standard” che magari ha come tetto massimo di spesa per una notte in un albergo cento o duecento euro, si capisce: “La nostra clientela avrà una certa capacità di spesa. Abbiamo stimato che ogni ospite potrebbe anche spendere, in proporzione, lo stesso tanto di decine di famiglie quartesi. La spiaggia sarà riservata e collegata, direttamente, all’area del ristorante. La piscina? Proprio fronte mare”. E per riempirla sarà utilizzata l’acqua del Poetto, ogni giorno dell’anno: “Saremo aperti 365 giorni su 365”.