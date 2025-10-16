Questo quanto accaduto a Claudia C., “ho un annuncio su Subito per la ricerca di lavoro e sono stata contattata da xxxx per la mansione di segretaria per la sua azienda xxxx a Quartu.

Già di base la mail era nello spam, ma ho comunque allegato il mio curriculum in risposta.

Ieri sera mi ha chiamata per fare due chiacchiere, oltre al fatto della proposta di avere parte dello stipendio fuori busta in nero, ho trovato assurdo l’atteggiamento che ha adottato: quando io ho detto che tutte le persone che hanno avuto a che fare con me hanno sempre apprezzato la mia solarità e il mio sorriso, lui ha risposto “ok, ho capito, mi stai dicendo che sei una gnocca!”

Per me è un atteggiamento inaccettabile. Come primo contatto con una candidata è vergognoso” racconta la donna.

“Voleva incontrarmi questo pomeriggio per un caffè, anche qui cosa molto strana perché non ha voluto assolutamente andassi nell’ufficio della sede, ovviamente oggi gli ho scritto un messaggio su WhatsApp”.

Questo il messaggio che ha inviato al mancato datore di lavoro: “Buongiorno xxx, sarò sincera: onestamente durante la chiacchierata di ieri, non mi hai ispirato molta fiducia”. Soprattutto la sua

“uscita “Ho capito..stai dicendo che sei una gnocca” non mi è sembrata assolutamente professionale.

Ok lo scherzo, la confidenza, ma al primo contatto con una potenziale candidata, mi è sembrato estremamente fuori luogo.

Non credo che possa esserci una collaborazione tra noi”.

“Credo che tutto questo sia vergognoso” racconta ancora la donna. Il tranello, insomma, potrebbe essere dietro l’angolo, Claudia C. non ha ritenuto opportuno approfondire l’offerta di lavoro e ha voluto rendere pubblico quanto accaduto anche per mettere in guardia altre persone da possibili approcci non proprio professionali.

Quartu Sant’Elena, parte dello stipendio fuori busta paga e apprezzamenti discutibili come “sei una gnocca”: una proposta di lavoro si trasforma in un colloquio troppo confidenziale e “l’idea di essere pagata in nero a 39 anni non mi sembra corretto.So quanto valgo, mi voglio molto bene e non voglio mancare di rispetto a me stessa”.