Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani Venerdì 20 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 4°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Nordest. Ci aspetta dunque un venerdì in prevalenza sereno, senza piogge, con venti in prevalenza moderati. Le temperature massime saranno in rialzo e raggiungeranno i 19°C, mentre le minime si abbasseranno fino ai 4°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba