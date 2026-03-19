Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani Venerdì 20 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mar e mos so. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderat i per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud est . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 7 ° C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord- Nordest, al pomeriggio da Nordest. Ci aspetta dunque un vener dì in prevalenza seren o, senza piogge, con venti in prevalenza moderat i. Le temperature massime saranno in rialzo e raggiungeranno i 19°C, mentre le minime si abbasseranno fino ai 4°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba