Quartu, inizia l’era degli agenti armati: “In 56 pronti a servizi speciali anche tra i chioschi del Poetto”

Esami e prove pratiche superati, attestati ricevuti. A Quartu spuntano ufficialmente i primi 56 agenti di polizia Locale armati di pistola. Arma nella fondina, da lunedì inizieranno con i turni, regolari, che vanno dalla mattina alla sera, sino alle ventuno. In futuro, appena arriveranno più agenti, sarà possibile ufficializzare anche il turno notturno. Ad annunciarlo è il vicesindaco, con delega alla polizia Locale, Tore Sanna. Dopo mesi e mesi passati tra campi di tiro e visite mediche, l’idoneità è stata raggiunta per una fetta importante di tutto il corpo di polizia Locale quartese: “Entreranno in servizio da lunedì, sono in cinquantasei a essere stati autorizzati a girare con la pistola. E, siccome sono armati, potranno anche decidere, in concerto con i vertici del comando, di eseguire anche dei controlli mirati in zone particolari”. E non è difficile immaginare quali siano le zone più “calde” di Quartu, soprattutto a poche settimane dall’inizio ufficiale dell’estate.

Si parla di malamovida e caos soprattutto nel lungomare quartese del Poetto: “Gli agenti potranno svolgere il proprio servizio, in notturna, anche tra i chioschi della spiaggia, per controllare ancora di più insieme alle altre forze dell’ordine una zona abbastanza sensibile del nostro territorio”.