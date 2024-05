Allegri esonerato, la Juve lo caccia: “Comportamenti non compatibili con i valori del club”

Di



calcio

Il tecnico in mattinata ha diretto l’allenamento, poi nel pomeriggio la convocazione in sede e il vertice con Giuntoli e la società. L’ex allenatore del Cagliari in bianconero ha vinto 12 trofei in due cicli