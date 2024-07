Quartu, gli ascensori alla Asl funzionano a intermittenza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“È una situazione che si protrae nel tempo, è da anni che i due ascensori riservati al pubblico non funzionano come dovrebbero” racconta Giorgio Atzori. Una segnalazione che giunge da chi frequenta il palazzo dove ogni giorno si recano centinaia di persone per visite e prenotazioni, “accompagno molto spesso i miei familiari” specifica Atzori, come è accaduto questa mattina e che, per l’ennesima volta, ha dovuto attendere non poco prima di poter usufruire dell’ascensore. “Per chi non deambula bene è impossibile fare le scale e snervante attendere troppo tempo per l’ascensore”. “Oggi ho perso la pazienza” racconta l’uomo, che ha tentato invano di parlare con i responsabili. “Non sono assolutamente arrabbiato con gli impiegati, fanno ciò che possono, ma per questa situazione che sembra non abbia mai fine”. Un disservizio a lungo termine, insomma, almeno uno degli ascensori è spesso fuori uso, “non si può continuare così”.