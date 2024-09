Quartu, giochi e bagni anche per bimbi disabili e addio punteruolo rosso: così rinasce il parco Parodi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Addio alle palme già colpite dal punteruolo rosso, sì a bagolari e altre essenze che possono essere anche cibo sicuro per insetti e uccelli ma, soprattutto, pavimentazione tutta nuova, bagni pubblici, giochi inclusivi, sensori di umidità per attivare l’impianto di irrigazione solo quando serve, bat box in legno per ospitare pipistrelli e nuove siepi. Così il Comune di Quartu vuole rinnovare il parco Parodi, il parco triangolare di 13mila metri quadri che rappresenta la più grossa aera verde disponibile per le migliaia di abitanti di Flumini e, soprattutto, posto sicuro per i bambini.

Sicuro, o quasi: la pavimentazione è rotta in in più punti e gli stessi giochi hanno fatto il loro tempo. L’amministrazione comunale, con tanto di delibera ufficiale della Giunta, intende correre e riconsegnare il parco rinnovato entro dicembre 2025. Tra le questioni principali da risolvere lo smog e il rumore: ecco perchè saranno piazzati pannelli fonoassorbenti lungo le cancellate. Il parco si trova accanto al lunghissimo viale Leonardo da Vinci e ogni giorno migliaia di macchine e scooter sfrecciano a poca distanza da aiuole e giochi.

Gli operai entreranno in azione al più tardi a febbraio e dovranno terminare entro dicembre. Tutto il progetto è stato spedito anche in Regione per cercare di ottenere una parte dei finanziamenti utili alla realizzazione di tutti gli interventi in programma.