Via Dante a Cagliari tra cantieri e smog: “Bloccati da anni tra i binari della metro e i marciapiedi più larghi”

Via Dante, tra cantieri e smog. La storica via Dante di Cagliari é ormai da anni un cantiere a cielo aperto tra ampliamenti di marciapiedi e il cantieri dell’ Arst attivo ormai da 3 anni. Le prime a risentirne sono le attività commerciali. Davide Alberghina, farmacista dipendente della storica farmacia in piazza Repubblica, ci racconta delle difficoltà incontrate dai pazienti per raggiungere la struttura. “Oltre ad essere un problema per i commercianti, i continui lavori rendono difficile la vita ai residenti e agli studenti universitari che devono recarsi al Policlinico, dal momento che i pullman sostitutivi sono molto carenti. La speranza comune è che il servizio della metropolitana, utile a tutti, riprenda al più presto”.

Un appello viene rivolto agli enti di riferimento e all’Arst “a cui si chiede maggiore chiarezza sulle date e una rapida chiusura del cantiere”. Infine il Comune e il sindaco sono chiamati in causa “per mettere fine a una situazione critica che penalizza da anni la zona”.