Nelle prime ore di oggi i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, affiancati da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile e da personale del Commissariato di Polizia, hanno arrestato in flagranza un trentunenne di origine tunisina, domiciliato in città, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e resistenza a pubblico ufficiale.

La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa attorno alle 4.30 da una struttura di accoglienza, dove alcuni ospiti hanno udito forti urla provenire da una camera. L’uomo, in preda a un violento scatto d’ira, avrebbe sfondato la porta dietro la quale la moglie ventinovenne e la figlia piccola avevano cercato rifugio dopo precedenti episodi di violenza domestica.

I militari sono arrivati in pochi minuti, trovando l’aggressore mentre minacciava di morte la coniuge. Alla vista dell’uniforme l’uomo ha reagito con calci e pugni, dando avvio a una colluttazione che si è conclusa grazie alla pronta opera di contenimento dei Carabinieri. Con il supporto di un’équipe del 118, l’esagitato è stato sedato e accompagnato al Policlinico di Monserrato per gli accertamenti clinici.

Due operatori del Radiomobile hanno riportato lievi contusioni; medicati in ospedale, sono stati immediatamente dimessi. La donna, scossa ma illesa, è stata affidata al personale specializzato della struttura che la ospita e nuovamente informata sulle misure di tutela previste dal “Codice Rosso”.

Ultimate le formalità di rito, l’indagato sarà tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.