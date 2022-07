Quartu, ecco la rivoluzione traffico in viale Marconi: arrivano piste ciclabili e rotatorie

Rivoluzione in viale Marconi. Stavolta nel tratto di Quartu e Quartucciu, lungo il quale sarà messo in sicurezza il collegamento col centro commerciale. In arrivo piste ciclabili e rotatorie e spazio anche oltre 150 parcheggi tra via Fermi (che diventerà a senso unico) e via Majorana.

Il progetto, realizzato dalla Città metropolitana, mira migliorare la viabilità, ridurre i tempi di percorrenza, i livelli di inquinamento e rumore e aumentare le condizioni di sicurezza per le auto (ma anche per pedoni e ciclisti) lungo viale Marconi. Riqualificando un tratto di uno degli assi principali di penetrazione alla città, quello che si sviluppa per circa 1,6 Km nel tratto compreso tra la rotatoria con viale Colombo e l’inizio dello svincolo di Is Pontis Paris, trafficatissimo nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

La strada attualmente presenta alcune criticità: non ci sono, per buona parte, i marciapiedi, non c’è lo spartitraffico centrale, è composta da due semi-carreggiate, con due corsie per senso di marcia e insistono varie intersezioni a raso, di cui una semaforizzata (via Fermi).

Il traffico, prevalentemente di auto, è caratterizzato da una discreta percentuale di mezzi pesanti per la presenza, lungo l’asse, di numerose attività commerciali (Cento Commerciale Carrefour, Le Vele, Millennium), industriali e artigianali. La situazione attuale manifesta criticità soprattutto in uscita dal Centro Commerciale in direzione Cagliari, per effetto della mancanza della corsia di accelerazione, sostanzialmente inesistente.

Il piano complessivo prevede l’adeguamento dell’accesso al centro commerciale e realizzazione di una nuova corsia di immissione in uscita su viale Marconi, la realizzazione di percorsi ciclabili (e connessione con i tracciati già esistenti a Quartucciu, in via delle Serre e in via Manzoni). La realizzazione di 3 nuove piazzole di sosta per il trasporto pubblico locale in direzione Cagliari. C’è poi il completamento di via Majorana (nel tratto compreso tra viale Marconi e via Galvani) con una strada a doppio senso di marcia e 67 nuovi posti auto, la realizzazione della rotatoria all’incrocio con la nuova via Majorana.

Ci sono poi un nuovo viale ciclo pedonale con adeguamento delle corsie con larghezza pari a 3 m in direzione Cagliari (incluso l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche alla nuova conformazione) e le opere a verde.

Ci sono poi opere varie di connessione in direzione Cagliari: la nuova segnaletica orizzontale e adeguamento della segnaletica verticale in viale Marconi, il novo impianto di illuminazione pubblica, gli attraversamenti ciclopedonali con semafori sincronizzati e l’adeguamento di via Fermi che avrà il senso unico fino a via Galvani con creazione di 100 posti auto.

Al momento partiranno solo i lavori del lotto 1 e cioè la realizzazione dei nuovi marciapiedi, la rete di smaltimento, la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale. Mentre in una fase successiva ecco le passerelle pedonali /ciclabili sul Rio Is Cungiaus, gli interventi sulla viabilità lato Quartu, nuovi marciapiedi e nuova corsia riservata per i bus e la sistemazione intersezioni a raso con la viabilità urbana nel comune di Quartu. Il costo degli interventi è di 2, 5 milioni di euro.