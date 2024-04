Quartu e la Sardegna in festa per Diana Puddu, la casalinga 60enne vince The Voice Senior

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Diana Puddu ha vinto l’edizione 2024 di The Voice Senior, il talent per ugole d’oro “over” presentato da Antonella Clerici su Rai 1. La casalinga sessantenne di Quartu, rimasta in gara con altri tre concorrenti per la finalissima, ha trionfato al televoto, ottenendo il 45,06 per cento delle preferenze. La canzone decisiva è stata un suo cavallo di battaglia, “Ti sento” dei Matia Bazar. Sin dal suo arrivo, conduttrice e giudici sono rimasti letteralmente stregati dalla sua potenza vocale. E lei si è raccontata, si è aperta davanti a milioni di telespettatori: la passione per il canto sin da giovane, poi riposta in soffitta e la quotidianità da casalinga insieme alla sua famiglia. Ma quella “fiamma vocale” non si è mai spenta e lei ha continuato a tenerla accesa con forza e vigore, arrivando a conquistare il primo posto finale nell’edizione 2024 del programma. Se l’è dovuta vedere con undici avversari tutti molto preparati e bravi, la Puddu, finita sotto l’ala protettiva di Gigi D’Alessio, giudice insieme a Loredana Bertè, Arisa e Clementino.

L’altro suo pezzo forte è stato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa. È stata Anna Puddu a scegliere Gigi D’Alessio nel cammino televisivo che l’ha portata sino alla vittoria. Staccati, tra il venti e quindici per cento, gli altri tre finalisti. Sono tantissimi i commenti di gioia e felicità su Facebook, la maggior parte ovviamente si possono trovare nei tanti gruppi dedicati a Quartu, la città di Diana, la nuova miss “The Voice Senior” dell’Italia.