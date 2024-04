Schianto contromano choc col Mercedes sulla 131, muore all’arrivo al Brotzu: addio a Marino Aru

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morto all’arrivo al Brotzu, dopo essere stato estratto dalle lamiere del Mercedes col quale, contromano sulla Ss 131 all’altezza di Mogoro, si è scontrato con la BMW guidata da un 54enne di Oristano. Marino Aru, questo il nome della vittima del terribile incidente. 63 anni, viveva a Sardara ma nella sua vita aveva anche trascorso lunghi periodi nel nord Africa, in Algeria. Gli agenti della polizia Stradale si sono subito messi alla ricerca dei suoi parenti, ma trovarne anche solo uno per comunicare la triste notizia non è stato facile. Alla fine sono riusciti a mettersi in contatto con un fratello.

L’ennesima croce della strada, quindi, sono a prova contraria. Resta comunque da chiedersi come mai Marino Aru si trovasse contromano sulla statale 131, in una zona che dovrebbe conoscere bene, visto che non è distantissima da Sardara. La notizia del decesso è arrivata anche alle orecchie del sindaco, Giorgio Zucca, e dei tantissimi conoscenti e amici di Aru.