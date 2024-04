Dramma sulla 131, 64enne di Sardara contromano col Mercedes muore dopo lo schianto contro una Bmw

Da un grave frontale a un mortale, ennesimo tragico incidente sulle strade sarde. Un 64enne di Sardara, al volante di un Mercedes, contromano, è morto dopo l’impatto violento contro la Bmw guidata da un 54enne di Sardara. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, il suo cuore si è fermato all’arrivo al Brotzu. La vittima si era messa alla guida dell’auto e all’improvviso, per cause che andranno chiarite, si era messa a guidare contromano sulla Statale 131. Molti automobilisti si erano accorti del pericolo e dell’auto “impazzita” e avevano chiamato la polizia Stradale. I poliziotti delle volanti si erano messi sulle sue tracce ma al chilometro sessantadue, all’altezza della cantina di Mogoro, l’uomo aveva centrato una Bmw guidata da un cinquantaquattrenne residente a Oristano, che fortunatamente non si trova in gravi condizioni.

L’impatto è stato molto forte ed entrambi sono rimasti feriti, in condizioni abbastanza gravi. Per il 64enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.