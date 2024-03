Quartu e Iglesias trionfano agli internazionali di karate, pioggia di medaglie a Malta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ottimi risultati per gli atleti sardi all’international karate championship Malta open. La società sportiva Shardana con sede a Iglesias, diretta dai maestri Fernando Peddis e Giuliano Manis e presso la palestra Skorpion di Quartu Sant’Elena, diretta dal sensei Tamara Vargiu, hanno partecipato con i loro atleti a Malta, tra le più importanti competizioni dove sono arrivati i migliori karateka del mondo da 30 nazioni. Ottimi risultati degli atleti sardi, nella specialità Kata categoria under 12 terzo posto per Francesco Porcu di Quartu Sant’Elena, nella categoria juniores terzo posto per Alessandra Melis e nella categoria master terzo posto per Fernando Peddis e un prestigioso primo posto per Tamara Vargiu.

Nella giornata di venerdì bronzo per Michela Urgias e nella specialità Kata master in coppia argento per Fernando Peddis e Giuliano Manis, oltre a un bronzo per Matilde Mura. Gli atleti rientreranno in Sardegna nel pomeriggio di sabato.