Cagliari, lavori di riparazione alla rete idrica: lunedì disagi alla Marina

Lunedì dalle 8 alle 18, a causa di un intervento di riparazione della rete idrica nel quartiere potrebbero verificarsi delle momentanee interruzioni nell’erogazione idrica. Le strade interessate sono: via Roma (lato portici), via Porcile, via Sardegna, via Baylle, via Napoli, via Barcellona, via dei Mille, via Concezione e via Lepanto