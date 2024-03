Kate Middleton rivela di avere il cancro: “Ho iniziato la chemioterapia preventiva”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo settimane di voci mai confermate, preoccupazioni, illazioni e polemiche, l’amatissima Principessa del Galles ha rivelato in prima persona la verità sul suo stato di salute. In un video registrato seduta su in panchina di un parco, Kate ha spiegato che si era sottoposta ad un serio intervento addominale ma che nulla faceva pensare ad una condizione tumorale. Purtroppo però test post operazione di gennaio hanno rivelato la presenza di un tumore. “Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”, ha detto la moglie del Principe William, specificando di aver iniziato le cure da fine febbraio. Kate ha spiegato che voleva trovare il tempo è il modo più giusto per raccontare della situazione di salute ai suoi e che, soprattutto, “Starò bene. Ogni giorno mi sento più forte, e adesso, pur amando moltissimo il mio lavoro, mi devo dedicare a una totale ripresa fisica e mentale”. La Principessa ha anche voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato messaggi d’amore e d’affetto e che la presenza di William accanto a lei in questi mesi così duri per la loro famiglia l’ha rassicurata. Alla fine del video, l’amata Kate ha voluto anche lasciare un messaggio a tutti coloro che soffrono della stessa malattia: “Non perdete mai la fede e la speranza, non siete soli”.