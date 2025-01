Le segnalazioni si moltiplicano, diversi cittadini hanno contattato la redazione di Casteddu Online per esporre il problema. “L’energia elettrica manca da venerdì 17 dalle 13 e a oggi domenica 19 gennaio, ore 9,30, non è ancora stata ripristinata” spiega Stefania F. “Ormai siamo quasi 48 ore senza energia elettrica con tutte le conseguenze: frigo, acqua, riscaldamento, pompe dei seminterrati. La situazione è grave e nessuno ci dà informazioni”

“A Flumini di Quartu, nessuno dopo 100 tentativi si fa vivo. In totale siamo 39 famiglie senza corrente, la situazione è drastica in quanto abbiamo perso tutto il cibo non avendo frigo attivo e non possiamo lavarci senza riscaldamento, con anziani e bambini. Speriamo il sindaco intervenga” comunica un altro cittadino”.

“Abito in via Is Pardinas” spiega Margherita F. “io e altre 36 famiglie siamo senza corrente elettrica da quasi 48 ore. Abbiamo fatto diverse segnalazioni ma ad ora non è stata ripristinata l’erogazione della corrente elettrica. Siamo in una situazione veramente precaria avendo anche bambini piccoli e persone anziane da accudire senza riscaldamento e senza acqua calda”.

Questo il racconto di quanto accade nella terza città della Sardegna dopo gli eventi meteorologici avvenuti due giorni fa.