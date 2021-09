Quartu, donna resta incastrata nelle lamiere dopo lo schianto: corsa disperata verso l’ospedale. I Vigili del Fuoco estraggono una donna di 71 anni rimasta incastrata sotto un’autovettura, nuovi particolari sul bruttissimo incidente di questo pomeriggio a Quartu. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 12:00 in soccorso di una donna rimasta incastrata sotto un’autovettura in prossimità delle strisce pedonali di via Bonaria incrocio con la via Amerigo Vespucci a Quartu Sant’Elena.

Gli operatori VVF giunti sul posto hanno provveduto al sollevamento del veicolo con un kit pneumatico composto dai cuscini Vetter gonfiabili in dotazione alle attrezzature di soccorso estraendo la donna e affidandola al personale sanitario inviato dal 118 intervenuto con ambulanza che ha effettuato il trasporto in ospedale. Al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni di salute della donna, che sembrano comunque gravi.. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, per gli accertamenti e i rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena