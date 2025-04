Si svolgerà domani pomeriggio il funerale della giovane ragazza di 16 anni, Asia Loddo, che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Era caduta dallo scooter insieme a una amica a Is Pontis Paris una settimana fa, le sue condizioni erano drammatiche e per lei era stato necessario il ricovero in rianimazione, al Brotzu. Niente da fare, però, i suoi occhi non si sono più riaperti. Grande dolore per la sua famiglia, il papà Agostino e la mamma Tamara, il piccolo fratellino e tutti i suoi cari piangono per la grave perdita. Dolore e commozione anche tra gli amici e i compagni di scuola dell’alberghiero di Monserrato. Domani il rito funebre per salutare la giovane vita spezzata di Asia Loddo.