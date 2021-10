Quartu, conto alla rovescia per il nuovo asilo nido in via De Cristoforis: martedì il taglio del nastro col sindaco Milia

Tutto pronto per la partenza ufficiale dell’Asilo Nido di via De Cristoforis: il 5 ottobre avverrà il taglio del nastro, alla presenza del Sindaco Graziano Milia, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta e del personale delle cooperative Cemea e La Clessidra, che gestiranno la struttura. Dopo anni di stallo l’asilo di via de Cristoforis rinasce come servizio innovativo e d’eccellenza, con un’offerta allargata ai bambini e alle loro famiglie che lo identifica come vero e proprio ‘polo dell’infanzia’.

Non solo i piccoli, ma anche i grandi infatti potranno sperimentare spazi e momenti di condivisione con attività ludiche e ricreative, corsi di Yoga, supporto alla genitorialità e ai tempi di conciliazione famiglia-lavoro. Per questo, il 6 ottobre è previsto un incontro dedicato solo ai genitori, al fine di raccogliere le loro esigenze e modulare al meglio la proposta complementare all’attività curricolare per i più piccoli.

Il 7 ottobre, infine, partirà ufficialmente l’attività routinaria dell’asilo, con un vastissimo ventaglio di offerte. Per le famiglie con ISEE inferiore ai 30.000 euro Ia frequenza con orario pieno di 8 ore prevede, applicando le decurtazioni ‘Bonus Inps’ (rimborso previsto alla fine del mese) e ‘Nidi Gratis’, un costo rimanente pari a € 77,27; chi invece, a parità di ISEE, opta per le 5 ore, con lo scomputo abbatte il costo al punto di azzerarlo.