Monserrato, è scomparso il gatto Pimpy chiamato anche Popottino: ricompensa per chi lo ritrova

CONDIVIDIAMO PER RITOVARLO.

Pimpy Dragot, ma anche chiamato Popottino, sparito da Monserrato zona via Traiano, via Tito, il 28 Settembre. No collare no microchip. Andava per tetti, mai sceso per strada. Offresi ricompensa 3470899797 siamo disperati.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’APPELLO PER RITROVARE PIMPY SCOMPARSO A MONSERRATO.