Quartu conquista tre bandiere blu per il mare cristallino e pulito: “Così attireremo sempre di più i turisti”

A Quartu sventola sempre la Bandiera Blu, per le spiagge e anche per l’approdo turistico. Con un evento, organizzato dall’Assessorato comunale all’Ambiente e tenutosi stamattina al Poetto, Amministrazione e cittadini hanno celebrato insieme il prestigioso riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education). Un momento di festa che ha permesso di mettere ancora una volta in vetrina la bellezza del litorale cittadino e ringraziare tutti coloro che lavorano per tutelarlo e valorizzarlo. Il premio Bandiera Blu nasce nel 1987 con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità del territorio, in particolare nei Comuni rivieraschi. Il premio viene assegnato da due giurie, una internazionale e una nazionale, tenendo conto di diversi parametri, rigorosamente legati al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, con il supporto di una solida ed efficace offerta di servizi. Nel 2024 Quartu Sant’Elena primeggia come unica meta riconosciuta nell’area di Cagliari. Due le bandiere assegnate alla città, con Mari Pintau ancora una volta splendida protagonista e il ritorno del Poetto, dopo l’anno di stop per l’avvio dei lavori di riqualificazione del lungomare. Per la sezione “approdi turistici” il riconoscimento è stato assegnato al porto di Marina di Capitana, in costante crescita negli ultimi anni e punto di riferimento per la sosta nel Sud Sardegna. La cerimonia di oggi si è tenuta appunto al Poetto, nei pressi di piazza Olla. Dal confine con Cagliari, nella quale la spiaggia prosegue, al Margine Rosso: il lungomare cittadino è una splendida vetrina della città, con diversi chilometri di arenile caratterizzato da una sabbia bianca e sottile, mai interessata da ripascimento, e con un lungomare dove è in corso una completa riqualificazione, che permetterà una migliore vivibilità, di cui si avvantaggeranno non solo i quartesi, ma tutti gli abitanti dell’area vasta, così come i turisti che sceglieranno la destinazione Quartu, tra spazi per la mobilità dolce, aree dedicate allo sport in mezzo alla natura e una nuova pineta circondata da essenze vegetali tipiche del Mediterraneo.

Nell’occasione per la consegna delle bandiere era presente una nutrita delegazione istituzionale, a partire dall’Assessore al Turismo e ViceSindaco Tore Sanna e dall’Assessore alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra, ma anche l’Assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni, l’Assessora allo Sport Cinzia Carta, la Presidente e il VicePresidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni e Vincenzo Naitana. Presenti alla cerimonia anche i volontari dell’Associazione U.C.S.A., con i loro straordinari amici a quattro zampe, che si sono presi la scena mostrando a tutti le loro capacità nelle azioni di salvamento a mare. Diverse volte nel corso della mattinata sono state simulate situazioni di soccorso di persone in difficoltà in mare, e i cani-bagnini, dal Pastore tedesco al Labrador sino al Golden Retriver hanno sorpreso il pubblico presente e i bagnanti con le loro capacità natatorie. Per tutta la mattinata, ogni ora fino alle 12, Carlo Coni, recentemente protagonista del giro della Sardegna in canoa, si è messo a disposizione, con la sua Associazione Olè Kayak, per offrire lezioni di kayak gratuite. “Anche quest’anno portiamo a casa un ottimo risultato, andando a migliorare il risultato dell’anno scorso, aggiungendo il Poetto a Mari Pintau e a Marina di Capitana – il commento dell’Assessore alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra -. È un riconoscimento che dà lustro alla città, anche tenuto conto della nuova immagine che la spiaggia e tuto il comparto ambientale del Poetto stanno assumendo con la realizzazione di lavori di riqualificazione della fascia retrodemaniale. Diamo così nuovi input per la crescita del turismo, uno sviluppo che passa anche dal riconoscimento della qualità delle acque, dell’ecosistema, della spiaggia, di tutti i servizi che insistono in questo tratto e che ovviamente brillano anche a Mari Pintau e, in altre forme, a Capitana, dove all’interno del porto ci sono una serie di attività che sicuramente fungono da richiamo per chi voglia trascorrere le proprie vacanze qui in Sardegna e in particolare nel nostro territorio” conclude l’esponente della Giunta Milia.