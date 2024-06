Monserrato, il frontone della chiesa Santa Maria Vergine in pericolo: scatta l’intervento urgente

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Il frontone della chiesa Santa Maria Vergine in pericolo, intervento questa mattina dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo. Il sindaco Tomaso Locci: “Esiste un progetto di restauro che riguarda il luogo sacro finanziato dalla Cei, in attesa dei fondi, come già abbiamo fatto in passato, sarà nostra premura stare vicini a Don Marcello e a tutti i fedeli”. Il fatto è avvenuto questa mattina, ad avvisare i vigili del fuoco del pericolo è stato proprio il neosindaco Locci, al quale ieri è stato conferito ufficialmente l’incarico. “Il frontone della chiesa era accentuato, ho avvisato il parroco e quindi i vigili che hanno effettuato un sopralluogo”.

Si è deciso, dunque, di rimuovere il pezzo pericolante, la zona è stata transennata ma, appena verranno rimossi i detriti, l’area verrà interamente sgomberata dalla segnaletica. “Oggi ho subito dato sfogo al proseguo dell’attività di sindaco – prosegue Locci – perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Adesso, appena ci insedieremo, cercheremo di reperire ulteriori denari oltre ai circa 19 mila euro già dati. La chiesa non è di competenza del comune ma della parrocchia, sappiamo già che c’è un progetto e sino ad avere i contributi Cei valuteremo un finanziamento attraverso la legge Bucalossi. La sicurezza dei cittadini prima di tutto, oltre a voler mostrare concreta vicinanza a Don Marcello nelle fasi di restauro della chiesa”.