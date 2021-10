Quartu, cercasi Mio disperatamente: l’appello a Radio Zampetta Sarda

AIUTATECI A RITROVARE IL NOSTRO MIO SCOMPARSO A QUARTU IN VIA SALANDRA.

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO PER RITROVARE MIO, SCOMPARSO DA 20 GIORNI.

Risponde al nome di Mio, è sparito 20 giorni fa da via Salandra – Quartu Sant’Elena. Invitiamo tutte le persone della zona e non solo di Quartu, a segnalarci la presenza di un gatto simile al nostro, potrebbe essere entrato nel vano motore di una macchina e finito chissà dove.

Chi lo vedesse può contattarmi al 3898511914

