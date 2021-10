L’appello di Laura a Radio Zampetta Sarda: “Sono malata, non voglio che la mia cagnolina vada in canile”

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO Di LAURA:” SONO MOLTO MALATA NON VOGLIO CHE LA MIA CAGNOLINA FINISCA IN CANILE! CERCO UNA FAMIGLIA PRIMA CHE LE FORZE MI ABBANDONINO.”

Cerco una famiglia che adotti la mia adorata cagnolina come figlia unica, non tira al guinzaglio, in casa non sporca, è brava e molto affettuosa con le persone. Ha fatto due anni ad agosto, non voglio critiche io sono molto malata e il solo pensiero che possa finire in canile mi uccide.

Vi chiedo scusa ma sto facendo questo appello con le lacrime agli occhi, grazie.

Chi volesse offrire una famiglia mi può contattare al 3459267803.