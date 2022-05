A Quartu Bonina Abis spegne 102 candeline: “Legge ancora senza gli occhiali e ascolta tanta musica”

Festa a Quartu Sant’Elena per i centodue anni di Bonina Abis. Nata a Cagliari, sin da giovane ha vissuto nella terza città della Sardegna, in via Danimarca, a Pitz’e Serra. È cresciuta in una famiglia di musicisti: il marito Fabio Sanna, è stato un pianista molto affermato e i figli Antonello ed Elisabetta hanno seguito le orme musicali: lui insegna al Conservatorio e lei fa la violinista al teatro Lirico. E anche “nonna Bonina”, da giovane, ha suonato il pianoforte, una passione che poi ha messo da parte per dedicarsi anima e corpo alla famiglia. Si tratta di un’altra centenaria quartese, un’ulteriore conferma per tutta l’Isola di essere una terra della longevità. A festeggiarla, su Casteddu Online, è la nipote, Elena Cappai: “Sono anche la sua badante, ormai, da dieci anni. Bonina riesce ancora a leggere senza dover mettere gli occhiali, è molto lucida e, in generale, sta bene”. Sempre pronta alla battuta, “ascolta anche tanta musica”, fatto quasi scontato per chi è cresciuta a pane e note.

Oggi la festa speciale insieme ai suoi due figli e ai tanti nipoti: “Auguri, nonna Bonina”.