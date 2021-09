Paura per un incidente avvenuto alla periferia di Quartu Sant’Elena, in località Is Funtaneddas. Un uomo, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada dopo aver perso il controllo dell’auto. La vettura si è ribaltata e il guidatore è rimasto incastrato dentro. Altri automobilisti di passaggio hanno dato subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e anche i carabinieri. Solo tanta paura e qualche ferita lieve per l’uomo.