È accaduto i giorni scorsi ai danni di Vincenzo Serra: a dicembre, “dovendo rinnovare l’assicurazione, ho fatto un preventivo online ricercando la voce assicurazione xxx con sede a Milano, visto il preventivo accessibile, previa telefonata ho fatto un bonifico di 300,90 euro secondo la mia tariffa assicurativa, successivamente la commessa del global si è accorta che non è stata chiesta la targa per procedere al rinnovo dell’assicurazione.

In seguito ho richiamato il beneficiario del bonifico e gli ho chiesto come mai non mi era stata chiesta la targa e mi ha risposto che la collega che lavora con loro ha sbagliato”.

Ma da quel momento in poi “non hanno più risposto: Serra ha tentato di chiamare più volte ma senza successo, decidendo, così, di prorgere denuncia qualche giorno fa.

L’ultima volta che l’uomo ha ricevuto risposta si è sentito dire “assicurazioni buonasera e successivamente ha omesso di essere lui il titolare dell’assicurazione”.

300 euro spesi senza avere l’assicurazione della macchina, una cifra non indifferente per chi vive della pensione e ha necessità di una macchina in famiglia per affrontare spese e visite mediche.